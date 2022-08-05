Gazze'de gerilim! (VİDEO) 5-6 Ağustos 2022 Gazze'de neler oluyor? Gazze son dakika haberleri...

Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı. Son dakika Gazze haberleri sizlerle...

GAZZE'DE NELER OLUYOR? (5-6 AĞUSTOS 2022)

İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Karşılık olarak Gazze'den kim tarafından fırlatıldığı bilinmeyen roketler İsrail'e doğru atılırken, Tel Aviv kentinde sirenlerin çaldığı duyuldu. Öte yandan teyakkuza geçen İsrail ordusu ise 25 bin kadar yedek askerin göreve çağırdı.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Tel Aviv kentinde de sirenler çaldı.

İSRAİL: İSLAMİ CİGAT HAREKETİNİEN AİT MERKEZLERİ VURDUK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurulduğu açıklandı.

İSRAİL'E KARŞILIK VERİLECEĞİ BİLDİRİLDİ

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Saldırının ardından Gazze'deki Filistin direniş gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

İSRAİL ORDUSU 25 BİN YEDEK ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı kapsamında "Yüksek Komuta Odası" kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığının kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdiği kaydedildi.

GERİLİM ARTTI

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı. Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.