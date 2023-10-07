Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'den misilleme hamleler gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi. Bu gelişmenin ardından Gazze'de elektrikler kesildi mi? Gazze'ye elektrik nereden geliyor? Merak ediliyor.

Gazze'de elektrikler kesildi mi? Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'den misilleme hamleler gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi. Bu gelişmenin ardından Gazze'de elektrikler kesildi mi? Gazze'ye elektrik nereden geliyor? Merak ediliyor. Detaylar...

GAZZE'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ Mİ?

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail yönetimi, hava saldırısı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti.

TALİMATI İMZALADI

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.