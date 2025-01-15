Gazze'de ateşkes sağlandı mı, İsrail Filistin ateşkes oldu mu?

Hamas ve İsrail arasında devam eden Gazze için ateşkes görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı. Öte yandan anlaşmanın detayları da belli oldu. 19 Ocak itibariyle geçerli olacak anlaşmaya göre 6 hafta içinde Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak. Gazze'de ateşkes sağlandı mı, İsrail Filistin ateşkes oldu mu?

GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI MI?

Hamas ve İsrail arasında devam eden Gazze için ateşkes görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı. Öte yandan anlaşmanın detayları da belli oldu. 19 Ocak itibariyle geçerli olacak anlaşmaya göre 6 hafta içinde Hamas, 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

Öte yandan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Anlaşmaya göre ateşkesin her günü Gazze'ye 600 tır insani yardımın gelmesi garanti altına alınacak.

Yine anlaşmaya göre, Hamas tüm kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üzeri erkekler de dahil olmak üzere 33 İsrailliyi 6 hafta içinde serbest bırakacak.

19 YAŞIN ALTINDAKİ FİLİSTİNLİLER SERBEST BIRAKILACAK

İsrail her sivil rehineye karşı 30 Filistinli tutukluyu, her İsrailli kadına karşı 50 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren tutuklanan 19 yaşın altındaki tüm Filistinlileri serbest bırakacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması birinci aşlamanın 16. gününde görüşülecek.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

İsrail yönetimi üzerinde anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yapılacak oylamanın perşembe günü gerçekleşeceğini de duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bu destansı anlaşma kasım ayındaki zaferimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zaferimiz, bütün dünyaya yönetimimizin barışla birlikte bütün Amerikalıların ve müttefiklerimizin güvenliğinin sağlanacağının sinyallerini verdi. Amerikalı ve İsrailli rehinelerin aileleriyle bir araya gelecek olmasından ötürü heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIR

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı sonrası başlayan İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.