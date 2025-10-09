Gazze'de ateşkes ne zaman, saat kaçta imzalanacak? Trump açıkladı!

Ortadoğu'da aylardır süren gergin bekleyiş bugün tarihi bir dönüm noktasına mı sahne olacak? İsrail ile Hamas arasında uzun süredir devam eden çatışmaların son bulmasını öngören Gazze Ateşkes Anlaşması için saatler geri sayıyor. Peki, Gazze'de ateşkes ne zaman, saat kaçta imzalanacak? Ateşkes anlaşmasının detayları haberimizde...

GAZZE'DE ATEŞKES NE ZAMAN İMZALANACAK?

Orta Doğu diplomasisinde kritik bir eşikteyiz. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara uzun süredir ara veren arabuluculuk süreci, şimdi somut bir anlaşmaya doğru ilerliyor. Tel Aviv hükümetine yakın kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı kapsamında, ateşkesin ilk aşamasını tesis edecek anlaşmanın yerel saatle 12.00'de imzalanması beklendiği ifade edildi. Bu saat, Gazze ve İsrail'in bulunduğu bölgedeki yerel saat dilimini temel alıyor.

Bu zamanlandırma, hem diplomatik ritim açısından hem de sahada geçiş sürecinin başlaması için sembolik bir döneme işaret ediyor.

İMZADAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yetkili kaynak, anlaşma imzalandıktan sonra ateşkesin Gazze sahasında uygulamaya konulmasının beklenildiğini belirtiyor. Yani metin kağıtta kalmayacak; anlaşma imza ile birlikte pratikte de aktif hale gelmesi planlanıyor. Bu tür geçişler her zaman sorunsuz olmayabilir; ancak planlamada yürürlüğe geçişin anlık olması öngörülüyor.









OYLAMANIN ARDINDAN ONAYLANACAK

Anlaşma, imzadan önce hükümet nezdinde formel onaya tabi tutulacak. Tel Aviv'de bu süreç şöyle işleyecek:

Anlaşma, kabine genel kuruluna sunulacak.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin saat 17.00'de toplanması bekleniyor.

Toplantıda metin görüşülecek, ardından ilk oylama gerçekleştirilecek.

Kabine onayından geçmesi durumunda ateşkes resmen uygulanmaya başlayacak.

Yerel basında bu planın teyidi, İsrail basınında "Güvenlik Kabinesi'nin 17.00'de toplanacağı" ifadesiyle yer aldı.

Bu şekilde hem zaman hem de sürecin kademeli yapısı belirginleşiyor: imza — kabine onayı — fiili yürürlüğe geçiş.

GAZZE'DE ATEŞKES SAAT KAÇTA İMZALANACAK?

Burada doğrudan anahtar cümlen: Gazze'de ateşkes saat kaçta imzalanacak?

Cevap: Yerel saatle 12.00'da imzalanması bekleniyor.

Bu saat kararı, diplomatların ve planlayıcıların hesaplarına göre sahadaki geçiş penceresine denk düşecek şekilde belirlenmiş görünüyor. Anlaşmanın tam olarak bu saatte sahnelenmesi hem sembolik hem de teknik açıdan ideal kabul ediliyor.