Gazze'de ateşkes mi ilan edildi? ATEŞKES OLACAK MI? Gazze'de son durum!

Gazze'de ateşkes mi ilan edildi? İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 38 gündür sürerken, Hamas'tan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya eğer kabul etmezse kamuoyu önünde zor duruma düşeceği bir teklif geldi. Hamas'ın ateşkes teklifi sonrası Gazze'de ateşkes mi ilan edildi merak edildi. Peki, Gazze'de ateşkes mi ilan edildi? Detaylar...

GAZZE'DE ATEŞKES Mİ İLAN EDİLECEK?

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken, saldırılardan İsrailli esirler de etkileniyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarda pek çok İsrailli esirin de öldüğü tahmin edilirken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada Gazze'de 5 günlük ateşkes için İsrailli 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

"5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ÇOCUK VE KADINI SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Hamas Sözcüsü, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de 5 günlük ateşkes için 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ BOMBALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.