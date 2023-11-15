Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Reuters Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı kabul ettiğini öne sürdü. Peki, Gazze'de ateşkes mi ilan edildi? Ateşkes kaç gün sürecek?

Gazze'ye 7 Ekim'den beri insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, Hamas'ın 5 günlük ateşkes için 70 esiri serbest bırakma teklifini değerlendiriyor. Katarlı bir yetkiliye dayandırılan bilgiye göre Hamas, İsrail'in 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü?

GAZZE'DE ATEŞKES Mİ İLAN EDİLDİ?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıya geçti. Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail'in saldırıları devam ederken, Hamas da bu süreçte çok sayıda İsrailliyi esir aldı.

3 GÜNLÜK ATEŞKESE KARŞILIK 50 ESİRİ SERBEST BIRAKACAKLAR

Esirlerin geleceği merak konusu olurken, İngiliz haber ajansı Reuters, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Reuters, Katarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes karşılığında 50 esirin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı kabul ettiğini iddia etti.

İSRAİL HENÜZ KABUL ETMEDİ

Haberde, anlaşma kapsamında ayrıca İsrail'in de halen hapiste bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakacağı ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağı belirtildi. İsrail tarafından söz konusu anlaşma ile ilgili açıklama gelmezken haberde, İsrail'in henüz anlaşmanın şartlarını kabul etmediği ifade edildi.

HAMAS, "5 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN 70 ESİRİ BIRAKMAYA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti. İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.