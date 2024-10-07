İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1 yıl geride kaldı. 1 yılda Gazze'de kaç kişinin öldürüldüğü merak ediliyor. İsrail ordusu, uluslararası hukuku hiçe sayarak hastaneler ve sağlık çalışanlarını özellikle hedef aldı. Sağlık çalışanları gördükleri şiddet ve işkence sonucu hayatını kaybetti. Bu nedenle, Gazze'de saldırılar sürerken bölgede doktor ve sağlık çalışanları yetersiz kaldı. Peki, Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? İşte detaylar...

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 30 Eylül'de açıklanan verilere göre, İsrail ordusu bu 1 yıl içinde yaklaşık "3 bin 650 katliam" işledi. Bu katliamlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı. Enkaz altında ya da kayıp olan 10 bin kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı. Bu haliyle ölenlerin yüzde 42'sini çocuklar, yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 31'ini de erkekler oluşturdu.

İSRAİL GAZZE'Yİ YOK ETTİ

İsrail, 1 yılda 85 bin ton patlayıcı kullanarak Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Bu saldırılarda, evler, hükümet binaları, tarihi eserlerin yanı sıra elektrik ve su şebekeleri de kullanılamaz hale geldi. Medya Ofisine göre, 611 cami tamamen, 214 cami kısmen, 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı, 80 bin konut ise kullanılamaz hale geldi. 201 kamu dairesi, 206 tarihi eser ve sit alanı ve 3 kilise de İsrail saldırılarının hedefi oldu.