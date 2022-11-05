Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlatılan Gaziray Banliyö Metro Hattı açılışının ne zaman yapılacağı, Gaziantep halkı tarafından araştırılıyor. Peki, Gaziray ne zaman açılacak, saat kaçta açılacak? Gaziray ücreti ne kadar? Detayları haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Gaziantep banliyö metro hattı Gaziray'ın ne zaman açılacağı gündem konusu haline geldi. Peki, Gaziray ne zaman açılacak, saat kaçta açılacak? Gaziray ücreti ne kadar? İşte detaylar…

GAZİRAY NE ZAMAN AÇILACAK?

Gaziray, 5 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlediği tören ile açılış yapacak.

GAZİRAY ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziray'ın açılışında yaptığı konuşmada Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz olacağını söyledi.

İlgili Haberler

GAZİRAY UZUNLUĞU NE KADAR?

Gaziray, Türkiye'nin Gaziantep ilinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. 25,532 kilometre (15,865 mi) uzunluğunda ve 16 istasyonu olan hat 5 Kasım 2022'de hizmete girmiştir. İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö metro treni sistemidir.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"Buraya Gaziray'la geldik. Gaziray'ın yer altından geçen 5 km'lik üzerini belediyemiz spor ve süs havuzlarıyla düzenledi. Bu güzel parkın da hayırlı olmasını diliyorum. İlk evim kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İş yerim kapsamında da 500 iş yeri yapılacak. Yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

"SES YOK GÜRÜLTÜ YOK"

"Az önce Gaziray'la gelirken ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla kat ettik. Gaziantep'e bugüne kadar 52.5 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi."