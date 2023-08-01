Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Temmuz Ayında Yolcu Sayısı Arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı Temmuz ayında 123 bin 759 yolcuya ev sahipliği yaptı. İç hatlardan gelen yolcu sayısı 48 bin 180 iken, dış hatlardan gelen yolcu sayısı 75 bin 579 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa- Alanya Havalimanını Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 447 Bin 72 yolcu kullandı. İlçeye gelen yolcuların 182 bin 973'ünü dış hat, 264 bin 94'ünü iç hat yolcuları oluşturdu.

Temmuz'da 123 bin 759 yolcuya ev sahipliği yaptı

Temmuz ayında ise iç hatlardan Gazipaşa'ya gelen-giden toplam yolcu sayısı 48 bin 180 olurken, dış hat gelen-giden yolcu sayısı 75 bin 579 oldu. Temmuz ayı İç-dış hat toplam yolcu sayısının 123 bin 759'a ulaştığı ilçede geçen aylara oranla artış gözlemlendi. - ANTALYA