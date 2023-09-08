Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na İran'dan ilk uçuş gerçekleşti

- Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk kez inen İranlı 101 yolcu çiçeklerle karşılandı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile İran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar resmen başladı

Kış sezonu sonuna kadar karşılıklı 8 uçuş gerçekleşecek

ANTALYA - Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na İran'dan ilk kez gelen yolcu uçağı, su takıyla karşılandı. 101 yolcusu ile Gazipaşa'ya inan uçağın mürettebatı için pasta kesilirken, İranlı turistler çiçeklerle karşılandı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile İran'da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar resmen başladı. İran'ın Başkenti Tahran'dan 101 yolcusuyla havalanan ve 16.15'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen A320 tipi yolcu uçağı, su takı töreniyle karşılandı. Uçakta bulunan yolcular, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Ömer Sözener, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve havalimanı çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Uçakta bulunan pilotlar ve kabin görevlileri için de pasta kesildi.

Kış sezonu sonuna kadar karşılıklı 8 uçuş gerçekleşecek

Havalimanı İşletme Koordinatörü Ömer Sözener, havalimanının günden güne gelişerek büyümesinden oldukça mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. İran seferinin bundan sonra devam edeceğini belirten Sözener; "Komşu ülkemiz olan İran'dan gelen misafirlerimizi burada görmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Kış sezonu sonuna kadar 8 uçuş gerçekleştirecekler ve inşallah devamında da havalimanımızda her hafta birkaç uçuşlarını göreceğiz. Burada olmaktan ve onlara servis vermekten gururluyuz. Tekrardan hepsine hoş geldiniz diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de yolcu sayısını arttırarak uçuşlara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 101 yolcusuyla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inen Taban Havayolları'na ait A320 tipi yolcu uçağı 41 İranlı yolcu ile İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na geri döndü.