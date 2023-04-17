BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Gaziosmanpaşa'da meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Gaziosmanpaşa elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Gaziosmanpaşa elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Gaziosmanpaşa elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Gaziosmanpaşa elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;