Gaziosmanpaşa'da "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "Uçurtma Şenliği" etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe birçok vatandaş katılım sağladı. Çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler doyasıya eğlendi. Şenlikte uçurtma uçuran çocuklar renkli görüntülere sahne oldu. Gökyüzünü uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra; çocuk oyunları ve sulu boyada yapıldı. Şenliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır, içecekler ve pamuk şeker dağıtıldı.

"Çocuklarımızda eğleniyorlar"

Ailecek Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'ne pikniğe gelen Saniye Akın, "Ailecek geldik. Şenlikten haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik buraya. Çok güzel oldu. Çocuklarımızda eğleniyorlar şu an atölyedeler. Çok beğenerek geliyoruz zaten buraya. Uçurtma uçuramadık. Haberimiz yoktu çünkü. Buraya bilmeyerek geldik. Katılamadık o yüzden" ifadelerini kullandı.

"Çok eğleniyoruz"

Kızlarıyla birlikte etkinliğe katılarak eğlendiklerini dile getiren Emine Çetin, "Kızlarımla birlikte geldim. Çok eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk, piknik yaptık. Şimdi de pamuk şeker alacağız. Çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımla birlikte güzel vakit geçiriyoruz"

Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ali Çıldır ise, "Eşim ve çocuklarımla geldik. Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz açıkçası çok eğleniyoruz çocuklarımla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. İlk etapta biraz uçurduk sonra çok heveslendik ama devamında uçuramadık. Uçurtmayı bir iki denemeden sonra bırakıp diğer etkinliklere katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.