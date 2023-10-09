Gaziosmanpaşa'da Otomobil Alev Alev Yandı

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde saat 15.30 sıralarında çıktı. Seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilini yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.