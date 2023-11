Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Program Düzenlendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen programa katılan yaklaşık 250 kadın, Gazze'de yaşanan zulmün bitmesini istedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde program düzenlendi. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlen programda kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için basın açıklaması yapıldı. 250 Gaziosmanpaşalı kadının bir araya geldiği programda Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalınmaması gerektiği belirtilerek, şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekildi. Kadınlar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla mesajlarını tüm dünyaya iletti. Programda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta bir konuşma yaptı.

" Türkiye'deki her türlü şiddeti kınarken dünyada ve insanlığın gözü önünde yaşanan Gazze'deki tüm şiddeti de kınıyoruz"

Kadına şiddete farkındalık oluşturmak için düzenlenen programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Amacımız Türkiye'de özellikle kadınlara yönelik şiddetin olmaması. Aslında hiçbir şiddetin olmamasını istiyoruz. Biliyoruz ki şiddetin her türlüsü bir insanlık suçudur. Bu açıdan biz her türlü şiddeti kınıyoruz. Her türlü şiddete karşı olduğumuzu da her platformda ifade ediyoruz. Türkiye'de bu etkinlikler her ne kadar her yılda bir hatırlanıyor olsa da çok yol kat edildiğini biliyoruz. Özellikle kadınların elde etmiş olduğu imkanlar ve Türkiye'deki müteşebbis kadınların sağladığı gelişmeler Türkiye Yüzyılı'nı ileriye taşıyacak boyutlara ulaşmıştır. Ancak Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken dünyanın gözü önünde kadınlarımız bırakın şiddete maruz kalmayı tamamen katledilirken, masum ve günahsız çocuklarla birlikte öldürülürken şiddetle mücadele bir yana dursun oradaki şiddeti görenler bile ne yazık ki duyarsız bir halde seyrediyor. Özellikle Gazze'de öldürülen Müslüman kardeşlerimiz, özellikle de onların içinde bulunan çocuk ve kadınların öldürmüş olması, öldürülmeye devam ediliyor olması elbette içimizi acıtıyor. Bu açıdan başta ülkemizdeki her türlü şiddeti kınarken dünyada ve insanlığın gözü önünde Gazze'deki tüm şiddeti, şiddetle kınıyoruz. Bir an önce oradaki bu katliamın ve soykırımın son bulmasını insanca yaşanabilir bir dünya inşa edilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında ifade ettiği daha medeni ve daha insanı bir dünya inşa edilebilir mi? Evet, elbette edilebilir. Çünkü böyle bir şiddeti her milletten herkes kınıyor. Herkes lanetliyor. Sadece harekete geçmek için dünya birilerini bekliyor. Biz duamızla, desteğimizle ve buradaki haykırışımızla her zaman şiddetin karşısında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dinimiz şiddetin ve zulmün her türlüsünü reddeder"

Gaziosmanpaşalı kadınlar adına basın açıklaması yapan Gaziosmanpaşa Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şerife Süheyla Tuğcu ise "Böyle bir günde kadına yönelik şiddete karşı bir duruş sergilemek ve bu konuda toplumda farkındalık amacını taşır. Şiddetin her türlüsü toplumumuzun temel değerlerine ve insan haklarına aykırıdır. Şiddete maruz kalan kadınları desteklemek bu konudaki bilinci artırmak ve toplumsal değişimler için adımlar atmaktan asla vazgeçmemeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde hep birlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede ve özellikle Gazze'de bulunan kadınların gördüğü zulme karşı daha güçlü ve kararlı bir toplum oluşturabiliriz. Dinimiz şiddetin ve zulmün her türlüsünü reddeder. 'Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur' ilkesi hayatın ve dinimizin kutsallığını bizlere vurgular" dedi. - İSTANBUL