Gaziosmanpaşa'da el sanatları satış ofisleri kadınlara gelir kaynağı oldu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşalı kadınlar, ürettikleri el emeği ürünleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin El Sanatları Satış Ofisleri'nde satarak, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, her yıl düzenlediği kurslarla binlerce kadına el sanatları ve mesleki eğitim veriyor. Kurslarda el becerilerini geliştiren Gaziosmanpaşalı kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri, kendileri için tahsis edilen El Sanatları Satış Ofisleri'nde, kendi belirledikleri fiyattan satışa çıkartıyor. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde hizmet veren El Sanatları Satış Ofisleri, çeyiz hazırlığındaki gençlerden de büyük ilgi görüyor.

15 bin parça ürün yer alıyor

Çeyiz ürünlerinden yöresel el nakışlarına, dekoratif ev aksesuarlarından takı, süs eşyası ve çantalara kadar 15 bin parça ürün, El Sanatları Satış Ofisleri'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Hali hazırda 4 bin 781 kadın, ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Yapmış olduğum ürünlerin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor"

5 yıldan beri iğne oyası ile uğraştığını söyleyen Oya Şentürk "Yapmış olduğum işleri satışa sunmak istedim ve El Sanatları Satış Ofisi ile tanıştım. El sanatları benim için bir kazanç kaynağı oldu. İğne oyasına ile tespih, namaz örtüsü, tepsi, bohça takımı yapıyorum. Yapmış olduğum ürünlerin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Aile bütçeme de katkıda bulunmuş oluyorum" dedi.

"Ekonomik anlamda çok katkısı oldu"

El Sanatları Satış Ofisi'nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurfer Yılmaz, "Benim için ekonomik anlamda çok katkısı oldu. Hem can sıkıntım gitti hem maddi anlamda kendimi rahatlattım, bir terapi oldu, memnunum. Satış olduğu için de çok memnunum. Allah razı olsun bu imkanı verenlerden" ifadelerini kullandı.

"Ev hanımlarına böyle bir imkanı sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim"

Akrabalarına ve arkadaşlarına evde hediyelik ürünler üreterek el sanatlarıyla tanıştığını ifade eden Dilek Yeter ise, "Satış yapmak adına bir şeyler yapmayı düşünüyordum ama o imkanı bulamıyordum. Arkadaşım sayesinde burayı öğrendim. Geldiğimde çok güzel karşılandım, ürünlerimi bıraktım. İlk lifle başladım, sonrasında kursa gitmeye karar verdim. Gayet memnunuz. Biz ev hanımlarına böyle bir imkanı sağladığı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.