Gaziosmanpaşa'da 5 bin aileye "Bizim Esnaf Alışveriş Kartı" dağıtıldı

"300 liralık alışveriş kartlarıyla mahalle marketlerinde alışveriş yapılacak"

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Ramazan ayı öncesinde "Bizim Esnaf Alışveriş Kartı" projesini hayata geçirdi. Sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak her biri 300 liralık alışveriş kartları 5 bin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolasıyla "Bizim Esnaf Alışveriş Kartı" projesini hayata geçirdi. İlçedeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, mahalle bakkallarında geçerli olmak üzere 300 TL'lik "alışveriş kartı" verilen proje için düzenlenen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

"İlk etapta 1,5 milyon lira ile kampanyayı başlattık"

1,5 milyon lira ile kampanyayı başlattıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu ramazan farklı bir çalışmayla Gaziosmanpaşalıları buluşturuyoruz. 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' adı verdiğimiz çalışmada amacımız vatandaşlarımıza desteğin yanı sıra mahalle bakkallarına katkı sağlamak. Bir amacımız ise o ihtiyaç sahibi insanlarımızı bu marketlere alışveriş için teşvik etmek. İlk etapta 1,5 milyon lira ile kampanyayı başlattık. Burada 330 bakkalımız var. Bu bakkalımıza 300 liralık alışveriş kartı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın alışveriş yapmasının startını verdik. Bütün hayırseverleri de en azından bu kampanyaya destek vermeleri için çağırıda bulunuyorum" diye konuştu.

"Gerçekten memnun kalabileceğimiz bir proje"

Projeyi beğendiğini dile getiren bakkal sahibi Habibe Batur şöyle konuştu: "Proje güzel bir proje. Gerçekten memnun kalabileceğimiz bir proje. İhtiyaç sahibi insanlar için olması gereken projelerden bir tanesiydi. Teşekkür ederim her şey için."

Market sahibi Fatma Mutlu ise Gaziosmanpaşa Belediye Başkanına teşekkür ederek şunları kaydetti: "Çok iyi düşünülmüş. Her türlü imkanlar sağlandığı için ben çok beğendim. Halk adına da kendi adıma da çok sevindim. Başkanımız çok güzel düşünmüş. Sağ olsun."