- Gaziosmanpaşa'da 15 Temmuz'a özel belgesel gösterildi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz'daki hain kalkışmayı unutturmamak için "İbadetten İhanete, Hizmetten Zimmete Fetö" belgeseli gösterildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 15 Temmuz'da yaşanan acı anları ve hain kalkışmayı vatandaşlara unutturmamak, şehit ve gazilerin anısını yaşatmak ve Fetullahçı Terör Örgütü hakkında gerçekleri vatandaşa anlatmak için yaptıkları 'İbadetten İhanete, Hizmetten Zimmete Fetö' belgeselini gerçekleştirilen etkinlikte yayınladı. Etkinlik Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Plevne Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Paşa Bektaş, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir, belgeselin yönetmenliği ve senaryosunun sahibi Prof. Dr. Serhat Ulağlı ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonrası belgeselin yönetmen ve senarist olan Prof.Dr. Serhat Ulağlı, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden elinden plaket aldı.

"800 yüz yıl bile geçse bu direnişi, bu kalkışmayı, bu milli birlik mücadelesini asla unutmayacağız"

Etkinlikte konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu yönüyle elbette Türk milleti de sadece silahlara karşı durmak için sadece direnişi sindirmek için sadece vatanı korumak için değil aslında. O gün tam bağımsızlığımıza müdahale eden, devletin imkanlarıyla, milletine saldıran bir zihniyeti topyekun durdurmak için bir direnişti 15 Temmuz. İşte iki yönüyle de baktığımız zaman elinde silahı olmayan, topu tüfeği bulunmayan, göğsünü siper edip canını ortaya koyan ve 251 şehit veren bugünkü insanlarımızı tabii ki unutamayız. Öncelikle şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize oradan itibaren tedavi gören tüm gazilerimize de şifalar diliyoruz. Bize düşen nasıl yüzyıl sonra Çanakkale ruhunu unutmadık. Hala aynı ruhla yaşamamış olsak bile duyduklarımızdan, gördüklerimizden yola çıkarak bu ruhu yaşamaya, yaşatmaya, gelecek nesillere taşımaya büyük bir azimle çaba sarf ediyorsak 7 yıl önce birlikte şahit olduğumuz, birlikte direniş gösterdiğimiz, birlikte nöbet tuttuğumuz bağımsızlığımızın bugün en anlamlı gününü birlikte yaşıyoruz. 7 yıl değil 80 yıl değil, 800 yüzyıl bile geçse bu direnişi, bu kalkışmayı, bu milli birlik mücadelesini asla unutmayacağız, unutturmayacağız, unutanlara da dersini vereceğiz. Onun için bugün buradayız. Onun için 15 Temmuz hafızalarımızdan asla silinmesin istiyoruz" dedi.

"Kalkışmayı yöneten akıl zihnini kiraya vermiş"

Türk milleti olarak nasıl bir irade ortaya koymuşsak, aynı iradenin devamı olan bir milletin mensupları olduğumuzu da yine unutturmamalıyız diyen Usta, "O gün herkes ama herkes milletini, bayrağını, değerlerini, ülkesini, vatanını düşünen herkes nasıl Sayın Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısına uyduysa bugün de aynı anlayışta aynı 15 Temmuz'u yeniden yad etmek ve 15 Temmuz direnişini dünyaya Türk milleti olarak nasıl bir irade ortaya koymuşsak, aynı iradenin devamı olan bir milletin mensupları olduğumuzu da yine unutturmamalıyız. İşte iki açıdan önemli dedim. Birincisi bir direniş, bir kalkışma. O kalkışmayı yöneten akıl zihnini kiraya vermiş ama devletin bütün imkanlarını, ordusunu arkasına almış, devletin tüfeğini sırtına yüklenmiş, tankına binmiş, uçağına binmiş ve bu milletin gerçek evlatlarına, gerçek insanlarına vatanı korumak için canını feda eden her bir vatandaşımıza gökten, yerden mermiler yağdırmış, bu işin bir yönüydü, bir diğer yönü de milli birlik mücadelemiz uğruna, inanılmaz bir milli irade ortaya koyan, Türk milletinin her bir ferdi de bu direnişe karşı, bu kalkışmaya karşı inanılmaz bir mücadele ortaya koymuş. İşte bu iki yönünü unutmayacağımız 15 Temmuz'u bugün burada kısaca sizlerle birlikte yad ediyor şehitlerimize binlerce kez rahmet yapıyor gazilerimizi burada şükranla, minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu milletin varlığını, bütünlüğünü, beraberliğini sonsuza kadar yürüteceğimizi bağıra bağıra silahsız bir gecede ilettik"

Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ise konuşmasında "Bizim derdimiz aslında asıl nokta. 15 Temmuz'u unutmadık. Unutturmayacağız. Çünkü son 200 yıllık tarihi geçen Serhat hocamla konuştuğumuzda baktığınızda halkın kendisinin karar verdiği en son olay budur. Biz sokaktaki insanlar olarak hep beraber bu milletin varlığını, bütünlüğünü, beraberliğini sonsuza kadar yürüteceğimizi bağıra bağıra, elimizde herhangi bir silah olmadan, herhangi bir argüman olmadan bir gecede ilettik, anlattık. Anlayana da bildirdik. Anlamayan varsa bildirmekten de çekinmeyiz. Onda sıkıntımız yok. Ama 15 Temmuz'u hepiniz hatırlıyorsunuz, hatırlamayan çok nadir vardır. Hatıralarda kalması, bunun anımsanması bunun ne olduğunu, ne olmadığının anlatılması konusunda bilimsel bakış açısı açısından sağ olsun Serhat hocam özel bir çalışma yapmış. Biz de bugün özellikle biraz geç de kaldık. Aslında duyuruyu da biraz geç yapabildik. Çarşamba günü netleşebildik. Bugün de buradayız. Güzel bir çünkü tarihe not düşecek bu. Biz ne yazık ki arkadaşlar yaşayanlar bir süre sonra unutuyoruz. Yaşadıklarımızı sıkıntılarımızı hafızamızdan siliyoruz. Sedat Hocam ve ekibi kendilerinden Allah razı olsun. Sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buna vakit ayırmışlar. Buna destek vermişler. Biz tarihe not düşmek açısından çocuklarımızı ve gelecekte yaşayabileceklerimizin önüne geçmesini anımsatmak açısından iyi bir çalışma diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.