GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI! 19 Eylül Gaziler Gününe özel resimli mesajlar! En güzel Gaziler Haftası sözleri!

Gaziler Günü (Veterans Day), Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 11 Kasım'da, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinin (onursuz olmayan koşullar altında terhis edilen) askeri gazilerini onurlandırmak için kutlanan federal bir tatildir. Arama motorlarında ise Gaziler Günü mesajları ve sözleri! 19 Eylül Gaziler Gününe özel mesajlar! En güzel Gaziler Günü sözleri araştırılıyor.

19 Eylül Gaziler Gününe özel resimli mesajlar araştırılıyor. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümü münasebetiyle diğer ülkelerde anılan Ateşkes Günü ve Anma Günü de dahil olmak üzere diğer bayramlara denk gelir. Büyük ABD gazi örgütlerinin ısrarıyla Ateşkes Günü (Armistice Day), 1954'te Gaziler Günü (Veterans Day) olarak yeniden adlandırılmıştır. İşte Gaziler Günü mesajları ve sözleri! 19 Eylül Gaziler Gününe özel mesajlar! En güzel Gaziler Günü sözleri!

GAZİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?

Gaziler Günü (Veterans Day), Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 11 Kasım'da, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinin (onursuz olmayan koşullar altında terhis edilen) askeri gazilerini onurlandırmak için kutlanan federal bir tatildir. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümü münasebetiyle diğer ülkelerde anılan Ateşkes Günü ve Anma Günü de dahil olmak üzere diğer bayramlara denk gelir. Büyük ABD gazi örgütlerinin ısrarıyla Ateşkes Günü (Armistice Day), 1954'te Gaziler Günü (Veterans Day) olarak yeniden adlandırılmıştır.

Gaziler Günü, Mayıs ayında ABD'de resmi tatil olan Anma Günü'nden farklıdır. Gaziler Günü, tüm ABD gazilerinin hizmetini anarken, Anma Günü askerlik görevi sırasında ölenler hakkındadır.

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!