GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI! 19 Eylül Gaziler Gününe özel resimli mesajlar! En güzel Gaziler Haftası sözleri!
Gaziler Günü (Veterans Day), Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 11 Kasım'da, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinin (onursuz olmayan koşullar altında terhis edilen) askeri gazilerini onurlandırmak için kutlanan federal bir tatildir. Arama motorlarında ise Gaziler Günü mesajları ve sözleri! 19 Eylül Gaziler Gününe özel mesajlar! En güzel Gaziler Günü sözleri araştırılıyor.
19 Eylül Gaziler Gününe özel resimli mesajlar araştırılıyor. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümü münasebetiyle diğer ülkelerde anılan Ateşkes Günü ve Anma Günü de dahil olmak üzere diğer bayramlara denk gelir. Büyük ABD gazi örgütlerinin ısrarıyla Ateşkes Günü (Armistice Day), 1954'te Gaziler Günü (Veterans Day) olarak yeniden adlandırılmıştır. İşte Gaziler Günü mesajları ve sözleri! 19 Eylül Gaziler Gününe özel mesajlar! En güzel Gaziler Günü sözleri!
GAZİLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN?
Gaziler Günü (Veterans Day), Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 11 Kasım'da, Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinin (onursuz olmayan koşullar altında terhis edilen) askeri gazilerini onurlandırmak için kutlanan federal bir tatildir. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıldönümü münasebetiyle diğer ülkelerde anılan Ateşkes Günü ve Anma Günü de dahil olmak üzere diğer bayramlara denk gelir. Büyük ABD gazi örgütlerinin ısrarıyla Ateşkes Günü (Armistice Day), 1954'te Gaziler Günü (Veterans Day) olarak yeniden adlandırılmıştır.
Gaziler Günü, Mayıs ayında ABD'de resmi tatil olan Anma Günü'nden farklıdır. Gaziler Günü, tüm ABD gazilerinin hizmetini anarken, Anma Günü askerlik görevi sırasında ölenler hakkındadır.
GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!
- Gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı sayesinde özgür bir ülkede yaşıyoruz. Gaziler Günü'nü kutlamak için buradayız. Minnettarız!
- Vatan uğruna canlarını feda eden gazilerimize sonsuz teşekkürler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gaziler Günü kutlu olsun!
- Gaziler, milletimizin onur kaynağıdır. Sizlerin kahramanlığına ve fedakarlığına minnettarız. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun!
- Gazilerimizin gösterdiği cesaret ve özveri, bizlere bağımsız bir ülke bıraktı. Onların kahramanlığını unutmayacağız. Gaziler Günü'nü kutlarım.
- Gaziler, vatanın en değerli hazineleridir. Sizlere minnettarız ve şükranlarımızı sunarız. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun!
- Gazilerimizin kahramanlığı ve fedakarlığı sayesinde huzur içinde yaşıyoruz. Sizlere minnettarız. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun!
- Gaziler, milletimizin onurunu temsil ediyor. Sizlere minnettarız ve saygı duyuyoruz. Gaziler Günü'nüz kutlu olsun!
- Gazilerimizin kahramanlık destanı, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Sizleri her zaman anıyoruz. Gaziler Günü kutlu olsun!
- Gazilerimizin fedakarlığı ve vatan sevgisi, bize ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizlere minnettarız. Gaziler Günü kutlarım.
- Gaziler Günü, milletimizin kahramanlarına olan şükranımızı ifade etmek için bir fırsattır. Sizlere minnettarız!