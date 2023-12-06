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Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

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Tarihinin değerini bilen ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak için çalışan Şahinbey Belediyesi, "Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına" projesi kapsamında 180.017 öğrenci ve vatandaşı ecdatla buluşturdu.

Milli ve manevi duyguları üst seviyede olan şuurlu ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla, Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında her gün 189 öğrenciyi özel uçak seferleriyle Çanakkale'de ecdatla buluşturuldu. Türkiye'de bir ilk olan proje, sayesinde öğrenciler Çanakkale Deniz Zaferleri'nde ortaya konan destansı mücadeleyi yerinde görme imkânı buluyorlar.

180.017 KİŞİ ECDATLA BULUŞUYOR

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında bugüne kadar 180.017 gazi torununu şehit topraklarında ecdatla bir araya getirdi. Gazi torunları vatan için şehadete koşan kahraman şehitlerimize dualar okuyarak, destansı mücadelenin ruhunu yerinde yaşama imkânı buldular.

Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına

HERŞEY ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Şahinbey Belediyesi'nin 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi ile ilk kez il dışına çıkacak olan öğrenciler, ayrıca ilk defa uçağa ve vapura binmenin heyecanını da yaşıyorlar. Sürekliliği açısından Türkiye'deki tek proje olan 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi'nde öğrenciler evlerinden alınarak havaalanına getirilip uçak ile Çanakkale'ye götürülüyor. Çanakkale'de 4 ayrı otobüs ve rehberler eşliğinde şehitlikleri ziyaret ederek, dualar eden Gazi torunlarının, öğle ve akşam yemekleri de Gaziantep'ten getirilen aşçılar tarafından yaptırılıp ikram ediliyor.

BU VATANIN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, "Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projesi gerçekleştirdik. Çanakkale ziyaretlerinde bugüne kadar 180.017 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye'de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Bizde onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp, ecdadımıza teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya'nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale'ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle ziyaret ettiriyoruz" dedi.

Haberler.com / Betül Cirit - Belediye

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