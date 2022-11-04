4 Kasım tarihinde sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı ile birlikte birçok vatandaş panik ve korku yaşadı. Yaşanılan sarsıntının ve yapılan haberlerin ardından birçok kişi Gaziemir nerede? Ve Gaziemir deprem şiddeti kaç? Sorularını merak etmeye başladı. Peki, Gaziemir nerede? Gaziemir deprem şiddeti kaç? Gaziemir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Gaziemir nerede yer alıyor?

Gaziemir'de meydana gelen sarsıntı ile birlikte birçok kişi Gaziemir deprem şiddeti kaç? Sorusunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin birçok detay merak ediliyor ve merak edilen sorular arasında Gaziemir nerede? Sorusu da yer alıyor. Bu haberimizde deprem sebebi ile birçok kişinin merak ettiği Gaziemir nerede? Sorusunu yanıtladık. Peki, Gaziemir nerede? Gaziemir deprem şiddeti kaç? Gaziemir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Gaziemir nerede yer alıyor?

GAZİEMİR NEREDE?

Gaziemir, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin batısında ve kuzeyinde Karabağlar, doğusunda Buca, güneyinde Menderes ilçeleri bulunmaktadır. İlçe olarak yüzölçümü 70 km²'dir. 1965'e kadarismi Seydiköy'dür fakat sonrasında değiştirilmiştir.

GAZİEMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Gaziemir ve diğer ilçelerden hissedildi.