Gaziemir Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Düzenledi

Gaziemir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla 11 kahvehanede düzenlediği eğitimlere 250'ye yakın yurttaş katıldı.

Gaziemir Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 11 kahvehanede eğitim düzenlendi. Şiddetin farklı türlerini, mağdurlara nasıl yardım edileceğini anlatmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 18-91 yaş aralığındaki 250'ye yakın yurttaş katıldı. Belediyenin sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen eğitimlerde şiddet türleri olan fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddet ile ısrarlı takip hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Alkol, sigara, madde kullanımı, eğitim seviyesi ve yoksulluğun şiddeti etkileyen faktörler olduğunun altının çizildiği eğitimlerde, Türkiye'de her 3 kadından 1'inin yaşamının bir döneminde fiziksel şiddete uğradığının ve şiddetin yüzde 80'inin en yakınları tarafından yapıldığına dikkat çekildi.

Şiddetin kadınlar üzerindeki psikolojik, fiziksel ve toplumsal etkileri hakkında erkek dinleyicilere bilgi veren sosyal hizmet uzmanları, önce kendilerini sonra başkalarını güvenli bir ortama alarak olayı yetkililere ve yakınlarına bildirmelerini önerdi. Eğitimde, kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında ALO 183, ALO 112 telefon numaraları ve KADES uygulaması ile ihbarda bulunulabileceğinin bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, bireylere saygılı davranarak, cinsiyetçi dil ve şakalardan kaçınarak, mahalle sakinleri arasında dayanışma sağlayarak daha güvenli bir mahalle ortamı sağlanacağını dile getirdi. Eğitim sonunda yapılan anketlerle, eğitimin yurttaşlara sağladığı katkı da ölçüldü.

"ŞİDDETE DİRENÇ GÖSTERMELİYİZ"

Kahvehanelerde düzenlenen eğitimlere katılan Belediye Başkanı Halil Arda, "Son yıllarda kadına yönelik şiddet inanılmaz derecede arttı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için bu eğitim çalışmasını düzenledik. Şiddete karşı hep birlikte direnç göstermeli, mücadele etmeliyiz. birçok aile ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bu durumda şiddetin bir numaralı sebebi. Hepimize düşen görevler var. Hep birlikte bu şiddeti önleyebiliriz" diye konuştu.