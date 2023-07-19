Gaziantep, Muğla ve Antalya'da peş peşe orman yangınları çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan devam ediyor. Peki, Gaziantep yangını söndürüldü mü?

Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Gaziantep ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Gaziantep yangını söndürüldü mü 19 Temmuz Çarşamba?

GAZİANTEP YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi. Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.