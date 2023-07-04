Gaziantep'te öğlen saatlerinde meydana gelen yangının ardından vatandaşlar Gaziantep yangın söndürüldü mü? Gaziantep yangın neden, nerede çıktı? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Gaziantep yangın söndürüldü mü? Gaziantep yangın neden, nerede çıktı? soruları araştırılıyor. 4 Temmuz günü öğlen saatlerinde meydana gelen yangının ardından Gaziantep yangın söndürüldü mü? Gaziantep yangın neden, nerede çıktı? soruları gündeme geldi. Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP YANGIN NEDEN ÇIKTI?



5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

GAZİANTEP YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.