GAZİANTEP YANGIN SON DAKİKA | Gaziantep'te yangın çıktı mı? Gaziantep Beylerbeyi, Küsget, Başpınar, Organize Sanayi, Nizip Caddesi yangın son dakika!

Şahinbey'e bağlı Yeşilkent mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında öğlen saatinde nedeni belli olmayan büyük çapta bir yangın çıktı. Peki, Gaziantep'te yangın çıktı mı? Gaziantep Beylerbeyi, Küsget, Başpınar, Organize Sanayi, Nizip Caddesi yangın son dakika haberleri! İşte detaylar…

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edilirken Gaziantep'te yangın çıktı mı? Sorusu gündem oldu. Peki, Gaziantep Beylerbeyi, Küsget, Başpınar, Organize Sanayi, Nizip Caddesi yangın son dakika haberleri!

GAZİANTEP YANGIN SON DAKİKA

Şahinbey'e bağlı Yeşilkent mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında öğlen saatinde nedeni belli olmayan büyük çapta bir yangın çıktı. Yangın çevresindeki çiftliğe ve evlere de sıçradı. itfaiyenin zorlandığı yangında, yangın söndürme halen devam etmekte olup söndürülmesi için çok sayıda itfaiye çalışanı o bölgede yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın sert esmesi Yeşilkent mahallesinde bulunan mahalle sakinleri korkuyla yangının biran önce bitmesini bekliyorlar.

GAZİANTEP'TE ATIK MALZEMELERİN BULUNDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI

Gaziantep'te atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde deri ve çeşitli atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alanın çevresindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale ediliyor. İtfaiye görevlilerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.