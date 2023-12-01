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Gaziantep ve Şanlıurfa'daki Mağaralar Turistlerin Uğrak Noktası

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Gaziantep ve Şanlıurfa'daki mağaralar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklanan Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, günümüzde kafeterya olarak kullanılıyor. Şanlıurfa'da ise Kızılkoyun Nekropolü ve Urfa Kalesi eteklerindeki Çift Mağara turistlerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki mağaralar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Gaziantep savunması sırasında yiyecek ve cephane saklanan Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, günümüzde kafeterya olarak kullanılıyor.

Sıcaklığın yaz aylarında 40 ila 45 dereceyi bulduğu, kış mevsiminde ise 0 dereceye kadar düştüğü kentte, mağara içerisindeki sıcaklık 15 derece olarak ölçülüyor.

Mağara kafenin işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, mağaranın yıllar önce taş ocağı olarak kullanıldığını söyledi.

Mağarayı zamanla enkaz olarak bulduklarını ifade eden Kaleoğlu, şöyle konuştu:

"İznimizi alıp buradaki enkazı temizledik. Buradan 650 traktör moloz çıkardık. Kuyularımız doluydu onları temizledik. Şu an sularımız akıyor. Burada doğal bir ortam var. Ziyaretçilerimiz buraya gelip zaman geçiriyor. Dışarısı 45 derece olduğunda buranın sıcaklığı 15 derece oluyor, dışarısı 0 derece olduğunda burası yine 15 derece. İnsanlar burada vakit geçirmekten çok mutlu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz de bulunuyor."

Ziyaretçilerden Yeşim Güner, Giresun'dan turla Gaziantep'e geldiklerini belirterek, "Tarihi bir mağara. Tavsiye üzerine geldik. Mağaranın havasının da güzel olduğunu duyduk. Burada hoş vakit geçiriyoruz. Tekrar Giresun'a gittiğimizde çevremdeki insanlara burayı tavsiye edeceğim." dedi.

İstanbul'dan gezmek için Gaziantep'e geldiklerini belirten Rahman Yıldız, "Çocuklarımla birlikte mağara kafeye gelmek istedik. Mağaraya ilk defa geliyoruz. Gaziantep, zaten gastronomi ve kültür şehri. Buraya gelip kahvemizi de içtik. Ortam çok güzel. Burada çok memnun kaldık. İnşallah ailece bir kez daha gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaya mezarları gece bir başka güzel

Kültür ve tarih turizminin simge kentlerinden Şanlıurfa'da, turizme kazandırılan mağaraların bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü ve Hz. İbrahim'in atıldığı mancınıkların konuşlandığı yer olarak kabul edilen Urfa Kalesi eteklerindeki Çift Mağara da ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek yıkımı gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 103 kaya mezarın gün yüzüne çıkarıldığı alandaki mağara, ışıklandırma sistemiyle de kentin turistik bölgelerine mistik hava katıyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, Kızılkoyun Nekropolü'ndeki mağaraların ana kayaya insan eliyle oyulmuş çok güzel ve sıra dışı kaya mezarlarından oluştuğunu söyledi.

Bölgedeki evlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilerek kaya mezarların turizme kazandırıldığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'mızın gerçekten çok geniş bir turizm skalası var. Şanlıurfa merkezde özellikle böyle bu kaya mezarlarının bulunması Şanlıurfa turizmine oldukça güzel bir ivme kazandırıyor. Balıklıgöl civarında olması, yanında Şanlıurfa Müzesi'nin bulunması güzel bir bütünlük sağlıyor. Bu mağaralar, turistlerin Şanlıurfa'da kalış sürelerini arttırıyor. Özellikle bu alanı gezdiğimizde en az bir saat süreleri harcanıyor. Burası gündüz ayrı bir güzel, gece ışıklandırmadan dolayı da farklı bir güzelliği oluyor. Birçok insan, 'Biz böyle bir yer beklemiyorduk' diyor. Yani hem o güzel düşüncelerini hem de bu heyecanlarını dile getiriyorlar."

Çift Mağara misafirlerin uğrak yeri oldu

Tarihi Urfa Kalesi eteklerinde bulunan ve restoran haline getirilen Çift Mağara da turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Yaklaşık 21 yıl önce işletmeci Mehmet Çiftçi tarafından aslına uygun düzenlenerek turizme kazandırılan Çift Mağara, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezmeye gelen misafirlerin mırra ve menengiç kahvesi içerek yorgunluklarını giderebildiği önemli bir mekan haline geldi.

Mağaranın işletmecisi Çiftçi, yaklaşık 45 yıldır Balıklıgöl civarında turizmle uğraştığını söyledi.

Urfa Kalesi eteklerinde bulunan Çift Mağara'ya her baktığında burayı restoran haline getirerek insanların hizmetine sunmayı hayal ettiğini aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Amacım insanların bu mağara sayesinde bölgenin eski kültürünü yaşamalarını sağlamaktı. İnsanlar gelsin o mağaranın serinliğini, güzelliğini yaşasınlar. Kentte mağara kültürü tarihten beri var. Çünkü Hazreti İbrahim mağarada doğdu, Hazreti Eyüp mağarada çile çekti. İbrahim Tatlıses kendisi de söylüyor mağarada yaşadığını. Yani mağara kültürümüze yabancı değil. Yaklaşık 21 yıl önce mağarayı böyle bir mekan haline getirdik. Çok şükür talep gittikçe artıyor. Burası mağara olduğu için yazları serin, kış aylarında ise sıcak olmasından dolayı talep ediliyor. Gelen misafirler de beğenerek çok ilginç olduğunu söylüyor."

Eşiyle Van'dan kenti gezmeye gelen Berat Kangül, Şanlıurfa'nın tarihi muazzam bir kent olduğunu belirterek, özellikle mağaraların çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Turizm

Balıklıgöl Gaziantep Şanlıurfa Giresun Kültür Turizm Haberler

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