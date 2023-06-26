Gaziantep Valisi Kemal Çeber kimdir? Kemal Çeber nereli, kaç yaşında? Kemal Çeber biyografisi!

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KEMAL ÇEBER KİMDİR?

1972 Yılında Tokat ili Artova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı ,1993 yılındaAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde; sırasıyla Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat, Burdur-Gölhisar Kaymakamlığı, Karabük Valiliği görevlerinde bulundu.İçişleri Bakanlığı bünyesinde, bir yıl süreyle Hukuk Müşaviri olarak çalıştı, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Yedi yıl süren Başmüfettişlik görevinin ardından 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi ve Vali olarak atandığı 21 Haziran 2017 tarihine kadar bizzat Emniyet Genel Müdürü ile birlikte çalıştı. 1996 yılında dokuz ay süreyle İngiltere'de,2013 yılında da bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Kamu Yönetimi olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürede Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) hakkında incelemeler yaptı ve araştırma raporları hazırladı.

Yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hazırladığı "Mali Yönüyle Afet Yönetimi" konulu yüksek lisans teziyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan afet yönetim sistemleriyle, ülkemizde uygulanan afet yönetim sistemini mukayese ederek, bu çerçevede kentleşme sorunlarına ve afetlerin mali açıdan yönetimi konularındaki çözüm önerilerini sıraladı ve bu konudaki uzmanlığıyla TBMM'de hazırlanan Afet ve Acil Durum Yasası komisyon çalışmalarına katılarak yasa taslağının hazırlık süreçlerinde aktif görev aldı. Başbakanlıkta yürütülen; Kamu Hizmet Standartlarının Tespiti, Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması projelerinde de görev alan Sayın ÇEBER'in kriz, afet ve acil durum yönetimi, kentsel dönüşüm başta olmak üzere farklı konularda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rize Valiliğine atandı.

Kemal Çeber