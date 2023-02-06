Gaziantep Valiliği ilanları takip sayfası! Gaziantep Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!
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Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır. @gul_davut— Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) February 6, 2023