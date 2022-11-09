Sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da çekildi. TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Gaziantep'te 10 bin 24 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Gaziantep TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı. İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Gaziantep TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gaziantep TOKİ çekilişi ile ilgili net bir tarih paylaşılmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya Şırnak ve Ardahan'daki çekilişlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI, İSİM LİSTESİ

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Gaziantep kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

AÇIKLANAN TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ LİSTESİ

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

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