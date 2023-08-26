Gaziantep'te yangın mı var? Gaziantep'te yangın söndürüldü mü?

Sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle Gaziantep'te yangın mı var? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep'te yangın mı var? Gaziantep'te yangın söndürüldü mü?