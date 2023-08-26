Gaziantep'te yangın mı var? Gaziantep'te yangın söndürüldü mü?
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Sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle Gaziantep'te yangın mı var? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gaziantep'te yangın mı var? Gaziantep'te yangın söndürüldü mü?
Gaziantep'te yangın mı var? Sorusu, sosyal medya üzerinde yer almakta olan iddialar nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılıyor ve sorgulatılıyor. Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Peki, Gaziantep'te yangın mı var? Gaziantep'te yangın söndürüldü mü?
GAZİANTEP'TE YANGIN MI VAR?
Gaziantep'te atıl durumdaki otelde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda da tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Gaziantep Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl durumdaki otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Nesimi Mahallesi'nde bulunan atıl durumdaki bir otel inşaatında meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı
Yanan atıl durumdaki otelin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda tedbir amaçlı soğutma çalışması başlatıldı. Yangın kontrol altına alınana kadar istasyonun geçici olarak kullanıma kapatıldığı bildirildi.