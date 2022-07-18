Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Gaziantep'teki orman yangını tüm kurumların aynı anda harekete geçmesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Peki, Gaziantep'te yangın mı çıktı? 18 Temmuz Gaziantep yangını söndürüldü mü, yangın devam ediyor mu? Yangında son durum nedir?

GAZİANTEP'TE YANGIN MI ÇIKTI 2022?

Gaziantep'te bugün 14: 40 sıralarında çıkan orman yangını, ihbarın ardından emniyet, jandarma, Orman Genel müdürlüğü ve belediye ekipleri başta olmak üzere tüm kurumlarının hızla harekete geçerek, alevlere müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın ile birlikte onlarca itfaiye aracı, toma ile birlikte yüzlerce itfaiye eri, polis, jandarma, orman görevlisi aynı anda harekete geçti. Söndürme çalışmalarına Orman genel müdürlüğüne ait helikopterlerinin yanı sıra 3 adet uçakta eşlik etti.

GAZİANTEP YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? YANGINDA HASAR OLUŞTU MU?

Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 adet söndürme uçağı, ihbarın ardından Adana'dan havalanarak, Gaziantep'deki yangına müdahale etti.

Rüzgar ve aşırı sıcaklara rağmen ekipler 1 saatte alevlerin önünü keserek, kontrol altına almayı başardı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangının kontrol altına alındığını duyuran Vali Gül, "İlk ihbarı saat 14: 40'da aldık. Gaziantep Burç ormanlarında yangın meydana geldi. Şimdilik 10-15 hektarın yandı. Önemli kısmı örtü yangını. Ekiplerin erken müdahalesi yangının yayılmasını engelledi. Ormanlar Gaziantep'te çok az, her bir ağacımız bizim için çok kıymetli. Çok büyük geçmiş olsun" diye konuştu.