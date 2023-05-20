Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Yaşanan olayın ardından ise Gaziantep'te UFO mu görüldü? Gaziantep Havalimanı'nda UFO olayı ne? soruları merak edildi.

Gaziantep'te UFO mu görüldü? sorusu gündemde yer alıyor. 20 Mayıs günü Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan değişik olay merak konusu oldu. Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Arama motorlarında ise Gaziantep'te UFO mu görüldü? Gaziantep Havalimanı'nda UFO olayı ne? soruları araştırılıyor.

GAZİANTEP'TE UFO MU GÖRÜLDÜ?

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Uçuşların iptal olması nedeniyle yüzlerce yolcu saatlerce bekledi. Son gelen bilgilere göre, 12 saatin ardından bazı uçuşlar gerçekleşmeye başladı. Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi. Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldı. Saat 11.30 sıralarında Gaziantep'ten bazı seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Gaziantep'e yapacağı seferler gerçekleşti.

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.