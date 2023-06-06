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Gaziantep'te Su Dolu Otomobilin Tehlikeli Yolculuğu

Gaziantep'te Su Dolu Otomobilin Tehlikeli Yolculuğu

Otomobil Haberleri

Dayanıklık ve yüksek çekişi nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gören bir otomobilin Gaziantep'te bagajından tavanına kadar yüklenen su depoları ile tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.

Dayanıklık ve yüksek çekişi nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gören bir otomobilin Gaziantep'te bagajından tavanına kadar yüklenen su depoları ile tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.

İhtişam, dayanıklılık ve yüksek çekiş gücünün simgesi olarak bilinen ve dağ keçisi olarak da adlandırılan bir otomobilin Gaziantep'teki yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Nizip-Gaziantep E90 karayolunda seyir eden bagajından tavanına kadar yüzlerce kilo ağırlığındaki su depoları ile dolu olan otomobilin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı. Sosyal medyada benzer görüntülerde başrol olan otomobilin hiç bir önlem alınmadan nakliye aracı gibi kullanılması görenleri şaşırttı.

Yolun en sağ şeridinden seyir eden otomobil bir süre sonra ise gözden kayboldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Gaziantep Otomobil Haberler

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