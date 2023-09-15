Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle sağlık turizmi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gaziantep'in sağlık turizmindeki mevcut durumu ve potansiyelini tespit etmek ve yol haritası belirlemek için düzenlenen toplantıda daha sonra sunumlar gerçekleştirildi.

Gaziantep'te sağlık turizmi toplantısı

Gaziantep sağlık turizminin merkezi haline gelecek

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle sağlık turizmi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle sağlık turizmi değerlendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda Gaziantep'in sağlık turizmindeki mevcut durumu ve potansiyelini tespit etmek ve yol haritası belirlemek için düzenlenen toplantıda daha sonra sunumlar gerçekleştirildi.

"Turizmin canlanmasıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz"

Hükümet olarak sağlık turizmini önemsediklerini ve tüm gerekli destekleri sunduklarını aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Sağlık turizmi hükümetimizin de çok önem verdiği bir alan. Gaziantep'te özellikle şehir hastanesiyle beraber bu anlamda da çok önemli bir katkı sağlayacak. Gaziantep hem sağlık alanında, hem kamu hem özelde çok önemli bir noktada. Türkiye'nin hem bölgesinde hem de küresel camiasında cazibe merkezi olmasıyla birlikte turizm alanı olsun, sağlık alanı olsun, turizmin tüm alanlarında olsun hükümet olarak yerel yönetimler olarak turizmin canlanmasıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz" dedi.

"İstanbul ve Antalya sağlık turizminde oldukça başarılı bizde olabiliriz"

Sağlık turizmi için gelen vatandaşların şehir ekonomisine katkı sunduğunu aktaran Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Ticaret Odası Başkanımızın yaptığı bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum. İstanbul ve Antalya sağlık turizminde oldukça başarılı, bizim neyimiz eksik. Hiçbir eksiğimiz yok. Sağlık turizminde gelenler geldiklerinde Avrupalı turistten 10 kat daha fazla alışveriş yapıyor. Bu ne demek şehir ekonomisi, küçük esnaf Almacı pazarına gelmesi demek adam tek sağlık turizmi için gelip tedavi olup gitmiyor. Şehrin kültürünü, müzelerini ziyaret edip alışverişini yapıp gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep'in sağlık turizmi alanında büyük bir potansiyeli var"

Sağlık turizminin önemine değinen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Hepimiz biliyoruz ki sağlık turizmi, son yıllarda dünya turizm endüstrisinde hızla büyüyen ve rekabetin arttığı bir sektör haline geldi. Sağlık turizmi, hem ekonomik hem de sağlık hizmetleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Çünkü sağlık turizminin oluşturduğu ekonomik ve duygusal katma değer hastane duvarlarının ötesine geçer. Hastaları sadece tıbbi ihtiyaçlarını karşılaması için değil, aynı zamanda yeni yerler keşfetmesi ve kültürel deneyimler yaşaması için de seyahat etmeye teşvik eder. Bir ülkeye veya şehre gelen hastalar, sağlık hizmetlerinin yanı sıra o ülkenin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve yemeklerini de deneyimleme fırsatı bulurlar. Bu nedenle, sağlık turizmi hem sağlık hizmetleri sağlayıcılarına hem de turizm endüstrisine büyük fırsatlar sunar. Hal böyle olunca da Gaziantep'in sağlık turizmi alanında büyük bir potansiyeli olduğunu söylemek yanlış olmaz "şeklinde konuştu.

"Gaziantep sağlık turizminde bölgenin merkezi olacağına inanıyoruz"

Sağlık turizminin bölgede oldukça etkili olabileceğine ve merkezi haline geleceğine inandıklarını belirten TÜRSAB GAP BTK Başkanı İbrahim Halil Kılınç, "Bölge acentalarımız kültür turları, inanç turizmi ve uçak bileti faaliyetleri yapmaktadır. Özellikle şehrimiz sağlık turizmi faaliyeti yapmaya uygun ve imkanları oldukça elverişlidir. Son yıllarda birçok alanda öncü olan Gaziantep'in hastane sayısı, alt yapısı ve uzman hekim kadroları ile sağlık turizminde de bölgenin merkezi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya başta AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül olmak üzere Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, TÜRSAB GAP BTK Başkanı İbrahim Halil Kılınç katıldı.