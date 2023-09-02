Gaziantep'te otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

GAZİANTEP'te, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Kilis kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Mehmet Yavuz (26) yönetimindeki 63 HT 162 plakalı hafif ticari araç, Kapçağız Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Fevzi Kaygusuz'un (35) kullandığı 27 AGL 984 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.