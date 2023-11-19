Gaziantep'te otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerlere çarparak kaza yapan tırın dorsesine çarpan otomobilde bulunan 1 kişi ölürken 3 kişide yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı ilçesinden Gaziantep istikametinde ilerleyen Nihat K. idaresindeki 21 ACA 905 plakalı tır, yoğun yağış nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Aynı güzergahta seyir halinde olan Numan Ünün idaresindeki 01 ASF 164 plakalı otomobil, tırın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilde çıkarttıkları yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, otomobilde bulunan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı karayolundaki trafik akışı, çekici marifetiyle araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma sürüyor.