Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kenan Bozyel'in (52) kontrolünü yitirdiği 27 KB 172 plakalı otomobil, şarampole devrildi. sürücü Kenan Bozyel ile eşi Hicran, çocukları Miraç, Damla, Dicle ve Defne Bozyel ile Ömer İ. Yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (DHA)