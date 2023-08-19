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Gaziantep'te otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki 27 KB 172 plakalı otomobil, İslahiye- Hatay kara yolu Kırıkçalı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Otomobil

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