Gaziantep'te okullar tatil mi? SON DAKİKA! Gaziantep'te bu hafta okullar tatil mi? Gaziantep'te yarın okul var mı?

Gaziantep'te yaşanan terör saldırısının ardından okullar ile ilgili yeni bir karar alındı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep'te bu hafta okullar tatil mi? Gaziantep'te yarın okul var mı?

Antep'te okullar tatil mi? Gaziantep'te yaşanan terör saldırısının ardından okullar ile ilgili yeni bir karar alındı. Peki, Gaziantep'te okullar tatil mi? Gaziantep'te bu hafta okullar tatil mi? Gaziantep'te yarın okul var mı? İşte detaylar...

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan 5 roketin biri okula, ikisi eve, diğeri ise bir tıra isabet etti. Hain saldırılarda 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Bu gelişmelerin üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta Karkamış'ta bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Sınır ötesinden havan atıldı. İlk tespitlerde 3 hava atışı gerçekleştirildi. Bunlar yerleşim yerine isabet etti. 6 yaralımız hastaneye intikal ettirildi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i de öğretmen" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" şeklinde konuştu.

KARKAMIŞ'TA OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Karkamış bölgesinde tüm okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Acılıyız. 2 şehidimiz var. 10'a yakın yaralımız var. Okula terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız" ifadelerini kullandı.

KİLİS'E DE ROKET ATILMIŞTI

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG/PKK'ya ağır darbe indirdi. TSK'nın operasyonun ardından terör örgütü dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı Bölgesi'ne roket attı. Saldırıda 1 asker ve 7 polis yaralandı.