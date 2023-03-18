Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Gaziantep'te kar mı yağdı? sorusu bu nedenle gündeme geldi. Peki, Gaziantep'te kar mı yağdı? Gaziantep'te dün gece kar mı yağdı? 18 17 Mart Gaziantep'te hava durumu nasıl?

Dolu yağışının hayatı felç ettiği Gaziantep ve Kilis'te yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Gaziantep'te kar mı yağdı? Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı. Peki, Gaziantep'te kar mı yağdı? Gaziantep'te dün gece kar mı yağdı? 18 17 Mart Gaziantep'te hava durumu nasıl?

GAZİANTEP'TE KAR MI YAĞDI?

Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir haindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.