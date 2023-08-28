Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te karşı yönde seyir halinde olan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişinin durumu kritik.

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te karşı yönlerde seyir halinde olan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi ölürken, 1'i ağır toplam 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kilis istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AOS 475 plakalı Mercedes marka otomobil ile tam tersi yönde seyir halinde olan Necdet Y. idaresindeki 79 DE 727 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından yardımına koşan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu 79 DE 727 plakalı aracın sürücüsü Necdet Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümmet Ç'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.