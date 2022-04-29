Gaziantep'te 40 bin aileye 15 milyon liralık "Bakkal Çeki" dağıtıldı

Hayırseverlerden örnek bir yardım kampanyası daha

GAZİANTEP - Gaziantep'te, hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen "Bakkal Alışveriş Çeki" projesi ile ihtiyaç sahibi 40 bin aileye yaklaşık 15 milyon liralık yardıma tekabül eden alışveriş çeki dağıtımı yapıldı. Bakkal alışveriş çeklerini alan vatandaşlar, projeye dahil edilen 4 bin bakkaldan alışveriş yapmaya başladı.

Gaziantep'te, Valilik, Şehitkamil Kaymakamlığı, Şahinbey Kaymakamlığı, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin desteğiyle "Bakkal Alışveriş Çeki" projesi hayata geçirildi. Proje ile ihtiyaç sahibi 40 bin aileye yaklaşık 15 milyon liralık yardıma tekabül eden alışveriş çeki dağıtıldı.

Zimem Defteri projesini "Bakkal Alışveriş Çeki" takip etti

Dağıtılan çekleri ile temel gıda alışverişi yapılabilen Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi Hasip Dürri Caddesi'ndeki bakkalı ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte pandemi döneminde "Zimem Defteri" projesi ile başlayan ve bakkallardaki borç defterini hayırseverlerin desteğiyle satın alınmasını kapsayan yardımların bu yıl Ramazan ayı ile birlikte "Bakkal Alışveriş Çeki" ile devam ettiğini aktardı.

"40 bin aileye 15 milyon liralık bakkal çeki dağıtıldı"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Vali Davut Gül, "Geçen yıl hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle zimem defteri uygulamasını hayata geçirmiştik. Bu yıl da Şehitkamil Kaymakamlığı, Şahinbey Kaymakamlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ve hayırseverlerin desteğiyle yine aynı amaca hizmet eden farklı bir proje yapmak istedik. Bu yöntemde hayırseverlerimiz finansmanı sağlıyor. Kaymakamlarımız finansmanı sağlanan çekleri mahallemizde, sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İhtiyaç sahibi kendi borcunu kendi ödüyor ya da borcu yoksa kendi alışverişini yapıyor. Burada önemli olan hanede kişi başı 100 liralık çek veriyoruz. Aynı aileye, toplamda en fazla 5 çek, yani bir aileye 500 liralık çek veriyoruz. Onlar da en yakın bakkala gelip harcayabiliyorlar. Sistemde 4 bin bakkal var. Bu çok önemli bir rakam. Toplam bütçemiz yaklaşık 15 milyon lira. Bu proje ile bakkallarda tekel ürünleri ve buna benzer harcamalar yapılamıyor. Sadece gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kullanılıyor. Bakkallar da çekleri, bakkallar odasına getirdiğinde hemen ertesi gün hesabına yatırıyorlar" dedi.

"Proje hem bizi hem de ihtiyaç sahiplerini mutlu etti"

Mahalle bakkal Hatice Doğan ise proje sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapabildiğini ve bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu proje ile ihtiyaç sahipleri her şeyi alabiliyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Çünkü biz de mahalle bakkalıyız ve bizim de işlerimiz açıldı" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ise "Proje ile dar gelirli vatandaşlara hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle katkı sunmak amaçlandı. Burada hedef gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ve gerçek esnaftan yani mahalle bakkallarından alışveriş yapılmasını sağlamaktır" diye konuştu.