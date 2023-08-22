Gaziantep'te hafif ticari araç alev aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'te alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Karkamış Yolu Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 28 EC 532 plakalı hafif ticari araç bir anda alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi. - GAZİANTEP