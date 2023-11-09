Gaziantep'te Gürültü Çıkaran Araçlara Cezai İşlem

Gaziantep'te çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, modifiye araç kullanan ve drift yapan bin 289 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 309 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, modifiye araç kullanan ve drift yapan bin 289 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 309 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran, modifiye araç kullanan ve drift yapan sürücülere yönelik çok sayıda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bin 289 araç sürücüsüne toplam 4 milyon 309 bin 900 lira cezai işlem uygulanarak araçlar trafikten men edildi.

Denetimlerde, araçların egzoz, motor, şaşi, fren, direksiyon, far, sinyal, plaka, cam filmi, lastik, jant gibi unsurlarının trafik kurallarına uygun olup olmadığı da kontrol edildi. Denetimlerde araçların ses seviyesi de ölçülürken trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine, Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Yönetmeliği'ne göre cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP