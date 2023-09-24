Gaziantep'te GastroANTEP Kültür Yolu Festivali Son Gününde Yoğunluk Yaşandı

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali"nin son gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 16 Eylül'de Zeugma Mozaik Müzesi'nde başlayan organizasyonun Festival Park'taki etkinliklerinde yiyecek ve içecek işletmelerinin stantları ziyaretçileri ağırladı.

Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, Avrupa Birliği'nin (AB) tescil ettiği Antep baklavasından kebap çeşitlerine onlarca yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu.

Dumanların yükseldiği festival

Festivale katılan işletmeler, hünerlerini sergilerken, mangallardan yükselen dumanlar festival alanını kapladı.

Festival alanında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, lezzetleri tadarken bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Kent genelinde çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlendiği ve yerli ve yabancı şeflerin panellerinin yer aldığı festival, Merve Özbey'in konseriyle son buldu.