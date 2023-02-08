Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Gaziantep'te ekmeğin 14 TL olduğu iddiası doğru mu? Merak ediliyor. Gaziantep'te bir fırının 14 liraya ekmek satması internet üzerinde büyük tepki topladı. Peki, Gaziantep'te ekmeğin 14 TL olduğu iddiası doğru mu? Depremde Ekmek 14 TL'ye mi satılıyor? Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu!

Gaziantep'te ekmeğin 14 TL olduğu iddiası doğru mu? Peki, Gaziantep'te ekmeğin 14 TL olduğu iddiası doğru mu? Depremde Ekmek 14 TL'ye mi satılıyor? Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu! Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fırına giderek yetkiliye "Ne oluyor burada?" dedi. Olay ile birlikte merak edilmekte olan birçok soru yanıt buldu. Peki, Gaziantep'te ekmeğin 14 TL olduğu iddiası doğru mu? Depremde Ekmek 14 TL'ye mi satılıyor? Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu!

GAZİANTEP'TE EKMEĞİN 14 TL OLDUĞU İDDİASI DOĞRU MU?

Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kız çocuğu, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

BELEDİYE BAŞKANI KONTROLE GİTTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki fırına gitti. Fırıncıya "Neler oluyor burada?" diyen Tahmazoğlu'na, talebe yetişmekte zorluk çekildiği için gramajın artırıldığı ve fiyatın da buna bağlı olarak yükseldiği anlatıldı. Fırındaki vatandaşlara dönüp "Bu durum sizin için makul mü?" diyen Tahmazoğlu, gramajın kontrol edildiğini ve bir eksiklik olmadığını söyledi.