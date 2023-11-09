Gaziantep'te abart egzoz takan iş yerlerine cezai işlem uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlara abart egzoz takan iş yerlerine yönelik denetimlerde 14 iş yerine 150 bin 78 lira cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te araçlara abart egzoz takan iş yerlerine yönelik denetimlerde 14 iş yerine 150 bin 78 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek, araçlara abart egzoz takan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Son bir haftada yapılan denetimlerde abart egzoz takan 14 iş yerine toplam 150 bin 78 TL ceza kesildi.

Ekipler, abart egzoz takılan araçları da trafikten men etti. - GAZİANTEP