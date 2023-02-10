Gaziantep'te 500 konteynerin kurulumu tamamlandıGAZİANTEP Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ilk etapta 500 konteyner kurulurken, bir taraftan da 30 bin ailenin geçici barınması için çadır kentler kuruldu.

Gaziantep'te 500 konteynerin kurulumu tamamlandı

GAZİANTEP Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ilk etapta 500 konteyner kurulurken, bir taraftan da 30 bin ailenin geçici barınması için çadır kentler kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te, arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için çadır kentler ve konteyner kentler kuruluyor. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 8 bin 581 çadır kurarken, 7 bin 500 çadırın kurulumunu da sürdürüyor. Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep'te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle 500 konteyner kuruldu.

"15 bine tamamlayacağız"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuyla yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekiplerimiz vatandaşlarımıza ulaşmak için canla başla çalışıyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını da hep birlikte sarıyoruz. Barınma ihtiyacını karşılamak için İslahiye'de öncelikle 500 konteyneri kurduk. 15 bine tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.