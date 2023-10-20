Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı?
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Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Vatandaşlar ise Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı? sorularını araştırdı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasının detayları araştırılıyor. Peki, Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı?
GAZİANTEP - ŞANLIURFA MİNİBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.