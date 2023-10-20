Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Vatandaşlar ise Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı? sorularını araştırdı.

Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı?

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasının detayları araştırılıyor. Peki, Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazasında kaç kişi öldü? SON DAKİKA! 20 Ekim Gaziantep-Şanlıurfa minibüs kazası nerede oldu? Ölü, yaralı var mı?

GAZİANTEP - ŞANLIURFA MİNİBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.