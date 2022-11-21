Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK tarafından 5 roket atıldı. Roketlerden biri okula, ikisi eve, diğeri ise bir tıra isabet etti. Saldırılar nedeniyle 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız da yaralandı. Gaziantep roketli saldırısı nerede oldu, kim yaptı? Karkamış Roket saldırısı SON DAKİKA!

GAZİANTEP ROKETLİ SALDIRISI NEREDE OLDU, KİM YAPTI?

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de roket saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Gül, "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2'si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıntılı bilgi daha sonra paylaşılacaktır" dedi.