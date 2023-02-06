Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Peki Gaziantep ölü sayısı kaç? 6 Şubat depreminde Gaziantep kaç kişi öldü?

Gaziantep deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Gaziantep deprem mi oldu? Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Gaziantep ölü sayısı kaç? 6 Şubat depreminde Gaziantepkaç kişi öldü, araştırıldı.

GAZİANTEP'TEÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. 10 ildeki okullara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer: '"Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz." dedi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Afad tarafından yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1014'e yükseldiği belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014 oldu." dedi.

7 BİNDEN FAZLA YARALI VAR

AFAD'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş'ta 191, Gaziantep'te 200, Şanlıurfa'da 27, Diyarbakır'da 41, Adana'da 43, Adıyaman'da 20, Osmaniye'de 131, Hatay'da 250, Kilis'te 13 ve Malatya'da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır.

Bölgede görevlendirilen toplam arama ve kurtarma personel sayısı 9698, görevlendirilen araç sayısı 216 'dır.Şimdiye kadar toplam 2824 binanın yıkıldığı ihbarı alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 6 adet A400M, 5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel sevkiyatı planlanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmıştır. Malatya'ya 500 komando ve 600 asker gönderilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Adana'ya 200 asker gönderilmiştir."

"9 BİN PERSONEL ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTE"

Deprem sonrası AFAD'da süreci takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor." dedi.

"DÖRT BİR YANDAN EKİPLER SEVK EDİLDİ"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.

"45 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ GELDİ"

AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmakta ve amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkeden yardım teklifleri ulaşmıştır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür."